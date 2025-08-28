33-jähriger in Lebensgefahr Mit Video: Mann in Burg nach Polizei-Schüssen schwer verletzt– Jetzt sprechen sein Bruder und Zeugen

In Burg hat am Donnerstagabend bei einem Polizeieinsatz ein Beamter einen 33-jährigen Deutschen angeschossen und schwer verletzt. Der Mann hatte die Polizei zuvor mit Pfefferspray attackiert und mit einem Messer bedroht. Jetzt sind weitere Details zu dem Fall bekannt geworden.