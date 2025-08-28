33-jähriger in Lebensgefahr Mit Video: Mann in Burg nach Polizei-Schüssen schwer verletzt– Jetzt sprechen sein Bruder und Zeugen
In Burg hat am Donnerstagabend bei einem Polizeieinsatz ein Beamter einen 33-jährigen Deutschen angeschossen und schwer verletzt. Der Mann hatte die Polizei zuvor mit Pfefferspray attackiert und mit einem Messer bedroht. Jetzt sind weitere Details zu dem Fall bekannt geworden.
Aktualisiert: 29.08.2025, 18:10
Burg - In Burg im Jerichower Land hat die Polizei am Donnerstagabend (28. August 2025) von der Schusswaffe Gebrauch gemacht und einen Angreifer lebensgefährlich verletzt, bestätigte in der Nacht eine Sprecherin der Polizeiinspektion Stendal. Inzwischen sind auch Einzelheiten zu dem Vorfall bekannt geworden.