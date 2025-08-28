weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Mann in Burg nach Polizei-Schüssen schwer verletzt– Jetzt sprechen sein Bruder und Zeugen

33-jähriger in Lebensgefahr Mit Video: Mann in Burg nach Polizei-Schüssen schwer verletzt– Jetzt sprechen sein Bruder und Zeugen

In Burg hat am Donnerstagabend bei einem Polizeieinsatz ein Beamter einen 33-jährigen Deutschen angeschossen und schwer verletzt. Der Mann hatte die Polizei zuvor mit Pfefferspray attackiert und mit einem Messer bedroht. Jetzt sind weitere Details zu dem Fall bekannt geworden.

Von Matthias Fricke und Marco Papritz Aktualisiert: 29.08.2025, 18:10
Der Tatort im Marienweg/ Ecke Blumenthaler Straße in Burg. Die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes hat die Spurensicherung übernommen.
Der Tatort im Marienweg/ Ecke Blumenthaler Straße in Burg. Die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes hat die Spurensicherung übernommen. Foto: Matthias Fricke

Burg - In Burg im Jerichower Land hat die Polizei am Donnerstagabend (28. August 2025) von der Schusswaffe Gebrauch gemacht und einen Angreifer lebensgefährlich verletzt, bestätigte in der Nacht eine Sprecherin der Polizeiinspektion Stendal. Inzwischen sind auch Einzelheiten zu dem Vorfall bekannt geworden.