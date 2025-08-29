Dass eine Insolvenz nicht das Ende bedeuten muss, zeigt der Magdeburger Traditionsfleischer Delikata. Die Geschäftsführer blicken vorsichtig optimistisch in die Zukunft.

Wie sich der Magdeburger Fleischer Delikata aus der Insolvenz rettete

Magdeburg. - Als das Magdeburger Traditionsunternehmen Delikata im April 2024 Insolvenz anmeldete, hatten die beiden Geschäftsführer Dirk Cuno und Kai Gründel bereits viele schlaflose Nächte hinter sich. Inzwischen können die beiden aber etwas ruhiger schlafen. Denn die Fleischerei wird wieder in Eigenregie geführt.