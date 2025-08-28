In Burg hat am Donnerstagabend bei einem Polizeieinsatz ein Beamter einen 33-jährigen Deutschen angeschossen und schwer verletzt. Der Mann hatte die Polizei zuvor mit Pfefferspray attackiert und mit einem Messer bedroht.

Streit in Burg eskaliert: Polizist schießt auf Angreifer und verletzt ihn schwer

Der Tatort im Marienweg/ Ecke Blumenthaler Straße in Burg. Die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes hat die Spurensicherung übernommen.

Burg - In Burg im Jerichower Land hat die Polizei am Donnerstagabend (28. August 2025) von der Schusswaffe Gebrauch gemacht und einen Angreifer lebensgefährlich verletzt, bestätigte in der Nacht eine Sprecherin der Polizeiinspektion Stendal. Inzwischen sind auch Einzelheiten zu dem Vorfall bekannt geworden.

Oft gelesen: So viele Schlägereien, Bedrohungen und Beleidigungen wie noch nie - die Polizei greift in Burg jetzt durch.

Der Polizeieinsatz habe sich bereits gegen 18 Uhr im Marienweg in Burg ereignet. Seinen Ursprung nahm er aber bereits eine halbe Stunde vorher in der Bahnhofsunterführung am Bahnhof.

Polizei schießt in Burg: Mann und Ehepaar geraten in Streit

Aus bisher noch ungeklärter Ursache gerieten dort der 33-Jährige und ein Ehepaar (beide 66 Jahre) in Streit. Der Mann soll die beiden auch körperlich angegriffen haben. Sie alarmierten die Polizei.

Beamte der Tatortgruppe kamen nach dem Vorfall am Marienweg in Burg, bei dem ein Mann von der Polizei angeschossen worden ist, zum Einsatz. Foto: Matthias Fricke

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung soll es einer Polizeistreife gelungen sein, den Verdächtigen im Bereich des Marienweges anzutreffen und ihn auch anzusprechen, wie es weiter heißt. Dann eskalierte die Situation.

Der Mann reagierte unmittelbar mit einem Angriff durch sein mitgeführtes Pfefferspray und drohte mit einem Messer, woraufhin einer der Polizisten die Schusswaffe nutzte und den Angreifer traf.

Der 33-Jährige, der wohl polizeibekannt ist, soll nach Volksstimme-Informationen mit dem Messer kreisförmige Bewegungen gemacht haben und auf den Beamten zugegangen sein.

Lesen Sie auch: Tote Anna-Lena aus Genthin: Gericht fällt Urteil gegen Ex-Freund, aber nicht wegen Mordes.

Dieser befindet sich in intensivmedizinischer Betreuung und sei in einem kritischen Zustand, hieß es weiter. Bei dem Angriff seien auch vier Polizeibeamte verletzt worden.

Nach Volksstimme-Informationen ist der Mann ins Universitätsklinikum in Magdeburg gebracht worden. Er soll einen Bauchschuss haben. Der Schwerverletzte wurde notoperiert und befindet sich auf der Intensivstation. Hier wird er auch von Beamten bewacht.

Am Tag danach erinnert nur noch ein Überbleibsel der Polizeisperrung an den Vorfall, zu dem es am Donnerstagabend an der Ecke Marienweg/Blumenthaler Straße in Burg gekommen ist. Foto: Marco Papritz

Die Polizisten sprachen eine vorläufige Festnahme aus. Die Ermittlungen hat, wie in solchen Fällen üblich, eine andere Polizeibehörde übernommen. In dem Fall übernahm der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Magdeburg die Untersuchung.

Streit eskaliert in Burg: Mann rastet aus und attackiert Polizei

Gegen den Mann wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Routinemäßig werde auch gegen den Polizisten nach der Schussabgabe ein Verfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt eingeleitet, wie die Polizeiinspektion Stendal erklärt.

Bei den Ermittlungen soll geprüft werden, ob die Schussabgabe rechtmäßig war.

An der Bahnunterführung an der Bahnhofstraße in Burg soll ein Streit zwischen dem Mann, der später von der Polizei angeschossen wurde, und einem Ehepaar entbrannt sein. Foto: Marco Papritz

Am Morgen danach erinnert nur noch ein Rest vom Absperrband der Polizei an die dramatischen Szenen, zu denen es am Marienweg gekommen ist. "Erst gab es laute Schreie und Tumult, dann hat es gekracht", sagt ein Anwohner der Volksstimme.