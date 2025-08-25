Im Prozess um den gewaltsamen Tod von Anna-Lena aus Genthin steht das Urteil fest. Laut Landgericht ist es erwiesen, dass der Ex-Freund die junge Frau mit mehreren Messerstichen getötet hat. Mord sei es aber nicht gewesen, wie es heißt.

Tote Anna-Lena aus Genthin: Gericht fällt Urteil gegen Ex-Freund, aber nicht wegen Mordes

Der Angeklagter im Prozess um die tote Anna-Lena wird ins Landgericht Stendal geführt.

Genthin/Stendal - Dieses Urteil sorgt für Entrüstung bei der Familie und den Angehörigen von Anna-Lena. Die 20-Jährige war am 30. Januar 2025 tot in ihrer Wohnung aufgefunden in Genthin worden. Angeklagt wurde der Ex-Freund. Er muss in Haft, aber nicht so lange wie gedacht.