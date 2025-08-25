weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Femizid an Anna-Lena aus Genthin: Gerichtsurteil im Mordprozess fällt milder aus

Haftstrafe für Femizid Tote Anna-Lena aus Genthin: Gericht fällt Urteil gegen Ex-Freund, aber nicht wegen Mordes

Im Prozess um den gewaltsamen Tod von Anna-Lena aus Genthin steht das Urteil fest. Laut Landgericht ist es erwiesen, dass der Ex-Freund die junge Frau mit mehreren Messerstichen getötet hat. Mord sei es aber nicht gewesen, wie es heißt.

Von Marco Papritz Aktualisiert: 25.08.2025, 18:47
Der Angeklagter im Prozess um die tote Anna-Lena wird ins Landgericht Stendal geführt.
Der Angeklagter im Prozess um die tote Anna-Lena wird ins Landgericht Stendal geführt. Foto: Marco Papritz

Genthin/Stendal - Dieses Urteil sorgt für Entrüstung bei der Familie und den Angehörigen von Anna-Lena. Die 20-Jährige war am 30. Januar 2025 tot in ihrer Wohnung aufgefunden in Genthin worden. Angeklagt wurde der Ex-Freund. Er muss in Haft, aber nicht so lange wie gedacht.