Handwerker mit speziellem angebot Ob in Berlin oder Leipzig: Darum setzen Hotels und Gastronomen ausgerechnet auf diese Polsterei in Gommern
Die Polsterei Rautenberg in Menz haucht alten Möbeln neues Leben ein und beliefert längst nicht mehr nur Privatkunden, sondern auch Hotels und Gastronomien in ganz Deutschland.
18.08.2025, 06:04
Menz. - Wer die Polsterei Rautenberg in Menz betritt, riecht sofort den warmen Duft von Holz, Stoff und Polstermaterialien. Hier, wo seit einem Vierteljahrhundert Sofas, Sessel und Stühle ein zweites Leben bekommen, führt heute Hannes Haedecke die Geschicke.