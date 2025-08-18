Ein Biedermeier-Sofa erstrahlt in neuem Glanz. Hannes Haedecke und sein Team hat die Couch aufgearbeitet. „Genau solche Arbeiten sind es, die ich besonders mag. Damit verleihen wir alten und liebgewonnenen Möbelstücken ein neues und hoffentlich langes Leben“, sagt der Chef der Polsterei Rautenberg.

Foto: Schäfer