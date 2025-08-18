weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Polsterei Rautenberg in Menz: Gefragt in Berlin und Leipzig

Handwerker mit speziellem angebot Ob in Berlin oder Leipzig: Darum setzen Hotels und Gastronomen ausgerechnet auf diese Polsterei in Gommern

Die Polsterei Rautenberg in Menz haucht alten Möbeln neues Leben ein und beliefert längst nicht mehr nur Privatkunden, sondern auch Hotels und Gastronomien in ganz Deutschland.

Von Thomas Schäfer 18.08.2025, 06:04
Ein Biedermeier-Sofa erstrahlt in neuem Glanz. Hannes Haedecke und sein Team hat die Couch aufgearbeitet. „Genau solche Arbeiten sind es, die ich besonders mag. Damit verleihen wir alten und liebgewonnenen Möbelstücken ein neues und hoffentlich langes Leben“, sagt der Chef der Polsterei Rautenberg.
Ein Biedermeier-Sofa erstrahlt in neuem Glanz. Hannes Haedecke und sein Team hat die Couch aufgearbeitet. „Genau solche Arbeiten sind es, die ich besonders mag. Damit verleihen wir alten und liebgewonnenen Möbelstücken ein neues und hoffentlich langes Leben“, sagt der Chef der Polsterei Rautenberg. Foto: Schäfer

Menz. - Wer die Polsterei Rautenberg in Menz betritt, riecht sofort den warmen Duft von Holz, Stoff und Polstermaterialien. Hier, wo seit einem Vierteljahrhundert Sofas, Sessel und Stühle ein zweites Leben bekommen, führt heute Hannes Haedecke die Geschicke.