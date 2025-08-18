weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. 44. Halberstädter Tiergartenfest - Traurige Nachricht überschattet Familientag

Familientag in Halberstadts Spiegelsbergen Traurige Nachricht überschattet 44. Halberstädter Tiergartenfest

Wenn Volksstimme und Tiergarten zum Feiern einladen, strömen die Familien in Halberstadts Tiergarten. Das bunte Fest bot dieses Jahr wieder viel Tierisches und Unterhaltendes. Wobei am Sonntag auch eine traurige Nachricht viele Besucher beschäftigte.

Von Sabine Scholz Aktualisiert: 18.08.2025, 08:26
Füttern unter Aufsicht erlaubt war an einigen Gehegen des Halberstädter Tiergartens bei den Showfütterungen zum diesjährigen Tiergartenfest am 17. August.
Füttern unter Aufsicht erlaubt war an einigen Gehegen des Halberstädter Tiergartens bei den Showfütterungen zum diesjährigen Tiergartenfest am 17. August. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Es mussten mehrere Ahornzweige sein, die am Sonntag gleichzeitig über den Zaun gehalten wurden. Zootierpfleger Marcel Zickert erklärte den Besuchern des diesjährigen Halberstädter Tiergartenfestes auch, warum.