Familientag in Halberstadts Spiegelsbergen Traurige Nachricht überschattet 44. Halberstädter Tiergartenfest
Wenn Volksstimme und Tiergarten zum Feiern einladen, strömen die Familien in Halberstadts Tiergarten. Das bunte Fest bot dieses Jahr wieder viel Tierisches und Unterhaltendes. Wobei am Sonntag auch eine traurige Nachricht viele Besucher beschäftigte.
Aktualisiert: 18.08.2025, 08:26
Halberstadt. - Es mussten mehrere Ahornzweige sein, die am Sonntag gleichzeitig über den Zaun gehalten wurden. Zootierpfleger Marcel Zickert erklärte den Besuchern des diesjährigen Halberstädter Tiergartenfestes auch, warum.