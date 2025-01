Abwasserkosten in Möckern

Die Wiesenhof-Kläranlage in Möckern. Auch die Stadt-Abwässer werden hier eingeleitet.

Möckern. - Schreck für die Kunden des Abwasserzweckverbandes (AZV) in Möckern: Die Gebühren für die Abwasserentsorgung sind zum Jahreswechsel drastisch gestiegen – die Volksstimme berichtete. Die Heidewasser GmbH, die im Auftrag des AZV Möckern handelt, begründete die Kostensteigerung hauptsächlich mit gestiegenen Einleitkosten der Kläranlage der Anhaltinischen Geflügelspezialitäten GmbH in Möckern. Eine Nachfrage der Volksstimme bei dem Wiesenhof-Unternehmen ergibt: „Es gab keine gestiegene Gebührenforderung seitens der Anhaltinischen Geflügelspezialitäten GmbH an den AZV.“