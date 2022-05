„Baum der Lebensfreude“ Produkt der Kulturwerkstatt Gommern erhält Platz in Kirche

Der Baum der Lebensfreude, der als Gemeinschaftsarbeit in der Kulturwerkstatt Gommern entstanden ist, hat in der Kirche St. Trinitatis seinen Bestimmungsort erreicht. In vielen einzelnen Arbeitsschritten war der Baum aus Hanfgarn gefertigt worden.