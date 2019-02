Ein Projekt von Hochschule und Sekundarschule findet in Möser seinen Abschluss.

Möser l CoSiTo - Cognition Situation Tools oder auf Deutsch: Kognitive und situative Werkzeuge heißt ein Projekt der Hochschule Magdeburg im Bereich technische Bildung. Die Lehr-Lern-Plattform zum lernen in der allgemein- und berufsbildenden Schule stellte sich in der Sekundarschule Möser bereits bei einem Tag der offenen Tür vor und begann im Jahr 2016 mit einem Fachtag für Lehrer. An diesem nahm auch Techniklehrer Maik Zimmermann teil und der erkannte das Potenzial von CoSiTo für den Unterricht und die Schüler. Also holte er die Hochschule ins Klassenzimmer und die Schüler an die Baukästen. Aus ihnen entstanden im Laufe des Projektes verschiedene Roboter, die mit einer Menge technischem Know-how ausgestattet wurden.

Jeanette Krumbach und Marcus Röhming als wissenschaftliche Mitarbeiter der Hochschule Magdeburg konnten den Schülern der zehnten Klassen der aber nicht nur die auf dem Lego-Mindstorms basierenden Elemente näher bringen, sondern verfolgten einen weiteren Ansatz.

Auswirkungen auf den Alltag

Sie wollten untersuchen, wie sich diese Form des Unterrichts auf das Lernverhalten und den persönlichen Bezug zur Technik auswirkt. Dafür gaben sie vor und nach dem siebenstündigen Projekttag Fragebögen aus, auf denen mittels Bewertungsskalen die Akzeptanzen zum Projekt und zur Technik abgefragt wurden. Die Auswertung dieser Daten wird dann mit dem Ende des Projektes im Juni erfolgen und Aufschlüsse darüber geben, wie sich Lernen und Technik in Zukunft besser verbinden lassen.

Ohne die wissenschaftlichen Ergebnisse der Befragung zu kennen, wusste Maik Zimmermann aber schon jetzt: „Es gibt Schüler, die mögen diese Form des Unterrichts durchaus. Auf der anderen Seite finden sich aber auch solche, die lieber die altbekannte Lernmethode befürworten, weil sie ihnen vertraut ist.“

Für die Mädchen der zehnten Klassen jedenfalls war das Bauen und Programmieren der Roboter interessanter als für die Jungs. „Es macht Spaß und ist Mal etwas anderes“, meinte unter anderem Tess Jedeck. Die Teamarbeit sprach die Mädchen besonders an. Von ihren eigentlichen Berufswünschen brachte sie der Umgang mit den technischen Elementen aber nicht. „Ich möchte weiterhin Erzieherin werden“, meinte Selin Drabisza.

Für Maik Zimmermann war beides aber kein Widerspruch. „Es gibt immer mehr Technik in unserem Leben, da ist es sinnvoll, sich damit auch zu beschäftigen, zumindest die Schüler wollen das“, erklärte er und gab gleich noch nützliche Hinweise, wie sich ein Putzroboter mittels Zahngetriebe effektiver einsetzen lässt.

Von der fünften bis zur zwölften Klasse

CoSiTo aber ist mehr als Roboterbau für Zehntklässler. Es ist ein Lernprojekt von der fünften bis zur zwölften Klasse, deshalb will Zimmermann auch im nächsten Jahr noch Module daraus verwenden und auch die neunten Klassen im Technikunterricht damit arbeiten lassen.

Ob es dann auch wieder die Lego-Mindstorms-Baukästen des dänischen Plastiksteinherstellers sein werden, wird sich zeigen. Immerhin 600 Euro müssen für einen solchen Baukasten mit seinen 541 Einzelsteinen bezahlt werden. Für die zehnten Klassen war das allerdings nebensächlich, sie wollten ihre Roboter am Ende in Aktion sehen und durch den Schulflur fahren lassen.