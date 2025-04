Im Prozess um den Tod eines Syrers, der im Südring in Burg mit mehreren Messerstichen getötet wurde, bringt Anwältin des geständigen Hauptangeklagten einen Psychologen ins Spiel.

Prozess um tödliche Messerattacke im Südring in Burg: Psychologe soll Gutachten zum Täter erstellen

Der Hauptbeschuldigte, ein 26-Jähriger, hatte während des Prozesses am Landgericht Stendal bereits ein Geständnis abgelegt. Laut seiner Verteidigerin soll der Mann zur Tatzeit schuldunfähig gewesen sein.

Stendal/Burg. - Brisante Aussagen eines Polizeibeamten werfen ein anderes Licht auf das, was am Abend vom 28. September 2024 im Burger Südring passiert sein soll. Am Landgericht Stendal läuft der Prozess zum Tod eines Syrers, der mit mehreren Messerstichen getötet wurde.