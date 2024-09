Eine 30-jährige Strohpuppen-Tradition pflegt das Stegelitzer Erntedankfest. Und es scheint so, als wolle der kleine Ort in Möckern im Jahr des Jubiläums ordentlich für Furore sorgen.

Rätsel um Strohpuppen in Stegelitz: Wird Möckeraner Dorf bald bundesweit bekannt?

Stegelitz. Man muss schon sehr ignorant sein, um die großen Strohpuppen in der Stegelitzer Ortsdurchfahrt derzeit nicht wahrzunehmen. Bald könnte sich ein noch genauerer Blick lohnen, wie nun am Rande des Erntedankfestes in Möckern bekannt wurde.