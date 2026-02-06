Seit Wochen stehen verschiedene Autos im Lostauer Weg in der Nähe der Bahnanlagen in Möser - und das rund um die Uhr. Warum das nötig ist.

Rätsel um schwarze Autos beim Bahnhof Möser: Warum stehen sie hier rund um die Uhr?

In der Nähe des Bahnhofes von Möser stehen seit Wochen verschiedene Autos, und das rund um die Uhr. Warum das nötig ist.

Möser - In den letzten Tagen und Wochen sorgten Autos, die gegenüber der Einfahrt des Sportplatzes Möser parken, für einige Fragen bei Menschen, die regelmäßig den Bahnhof Möser ansteuern. Denn die schwarzen Wagen mit Kennzeichen aus NRW (meist Bochum und Herne) stehen dort von frühmorgens bis in die späten Abendstunden. So was fällt auf und führt unweigerlich zu der Frage: Wer ist das? Und was tun sie hier?