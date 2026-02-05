Der Wechsel von Plus - und Minusgraden bleibt, Schnee und auch Eisregen kommen immer häufiger in Vorhersagen vor. Die Angst vor glatten Straßen ist da. Wie rutschig könnte es werden?

Streusalz-Lager sind fast leer: Es könnte bald rutschig werden auf den Straßen

Winterdienst in Gommern: Die drei Tonnen Sand-Salz-Gemisch auf dem Unimog reichen für etwa 30 bis 40 Kilometer Straße, dann muss neu befüllt werden.

Jerichower Land. - In Berlin ist nur noch die Rede von Eisbahnen und Eisregen. Der mittlerweile Tanz der Plus- und Minusgrade im Tagesverlauf sind aber auch bei uns im Jerichower Land ein Garant dafür, spiegelglatte Flächen zaubern zu können. Bisher sind die Hauptstraßen noch gut in Schuss - dank Streusalz. Aber haben alle Winterdienste noch genug davon? Die Antwort lautet: Jein.