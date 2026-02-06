Ein neues elektronisches Uhrwerk sorgt dafür, dass Anwohner und Besucher in Neindorf wieder eine verlässliche Zeitquelle haben. Jetzt sind weitere Schritte geplant.

Uhr der Schlosskirche Neindorf läuft jetzt sekundengenau: Warum die Umstellung so wichtig ist

Die Uhr der Schlosskirche in Neindorf zeigt ab jetzt die genaue Uhrzeit an.

Neindorf - Wer auf die Uhr der Schlosskirche in Neindorf blickt, kann sich ab jetzt sicher sein, dass die korrekte Uhrzeit angezeigt wird. Und nicht nur das – wie der Gemeindekirchenrat von Beckendorf-Neindorf mitteilt, sei die Uhr ab jetzt auch sekundengenau.