  4. Kirchen in Oschersleben: Uhr der Schlosskirche Neindorf läuft jetzt sekundengenau: Warum die Umstellung so wichtig ist

Ein neues elektronisches Uhrwerk sorgt dafür, dass Anwohner und Besucher in Neindorf wieder eine verlässliche Zeitquelle haben. Jetzt sind weitere Schritte geplant.

Von Jan Dahms 06.02.2026, 09:30
Die Uhr der Schlosskirche in Neindorf zeigt ab jetzt die genaue Uhrzeit an.
Neindorf - Wer auf die Uhr der Schlosskirche in Neindorf blickt, kann sich ab jetzt sicher sein, dass die korrekte Uhrzeit angezeigt wird. Und nicht nur das – wie der Gemeindekirchenrat von Beckendorf-Neindorf mitteilt, sei die Uhr ab jetzt auch sekundengenau.