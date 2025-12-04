weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. RE1 zwischen Magdeburg und Burg: Ärger über Verspätungen und Ausfälle

Pendler sauer über Zug-Lotterie RE 1: Ärger um Verspätungen und Ausfälle zwischen Magdeburg und Burg: So reagiert die Odeg

Wieviel Verspätung hat der Regionalexpress 1, der Burg und Magdeburg verbindet, dieses Mal? Oder ist wieder in Magdeburg-Neustadt Endstation? Pendler ärgern sich über die aktuelle Situation - die Odeg reagiert.

Von Marco Papritz Aktualisiert: 04.12.2025, 13:38
Der Regionalexpress 1 von Frankfurt/Oder nach Magdeburg wird um 6.42 Uhr am Bahnhof in Burg von vielen Fahrgästen genutzt. Mit Verspätungen und Zugausfällen ist immer zu rechnen.
Der Regionalexpress 1 von Frankfurt/Oder nach Magdeburg wird um 6.42 Uhr am Bahnhof in Burg von vielen Fahrgästen genutzt. Mit Verspätungen und Zugausfällen ist immer zu rechnen. Foto: Marco Papritz

Burg/Magdeburg - Lange Verspätungen und Abweichungen im Fahrplan: Fahrgäste, die im Jerichower Land den Regionalexpress RE 1 nach Magdeburg oder Richtung Berlin nutzen, haben allen Grund zum Frust.