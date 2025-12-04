Liveticker
Pendler sauer über Zug-Lotterie RE 1: Ärger um Verspätungen und Ausfälle zwischen Magdeburg und Burg: So reagiert die Odeg
Wieviel Verspätung hat der Regionalexpress 1, der Burg und Magdeburg verbindet, dieses Mal? Oder ist wieder in Magdeburg-Neustadt Endstation? Pendler ärgern sich über die aktuelle Situation - die Odeg reagiert.
Aktualisiert: 04.12.2025, 13:38
Burg/Magdeburg - Lange Verspätungen und Abweichungen im Fahrplan: Fahrgäste, die im Jerichower Land den Regionalexpress RE 1 nach Magdeburg oder Richtung Berlin nutzen, haben allen Grund zum Frust.