Die ersten Punkte, wie man das Krankenhaus Zerbst erhalten kann, stehen. Ministerpräsident Reiner Haseloff, Bürgermeister Andreas Dittmann, Landrat Andy Grabner, Verdi und die Mitarbeiter sind optimistisch, dass die Kommunalisierung gelingen kann.

Von Thomas Kirchner 04.12.2025, 13:47
Die Nachricht vom Standorterhalt des Zerbster Krankenhauses wird durchweg posotiv aufgenommen.
Die Nachricht vom Standorterhalt des Zerbster Krankenhauses wird durchweg posotiv aufgenommen. Foto: Thomas Kirchner

Zerbst - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hatte mit seinem Machtwort im Landtag, „die Klinik in Zerbst ist versorgungsrelevant und bleibt bestehen“, und seinem Angebot sich selbst einzumischen, Bewegung in die Verhandlungen gebracht. Und er hielt Wort.