Am Freitag fand die erste große Impfaktion im Impfzentrum des Jerichower Landes in der Burger Stadthalle statt. Über 900 Grundschullehrer und Erzieher wurden an einem Tag geimpft. Foto: Thomas Pusch

Das Thema Impfen erregt derzeit die Gemüter. Wie ist der Stand der Dinge im Landkreis Jerichower Land?

Burg l Im Landkreis Jerichower Land leben etwa 90 000 Menschen. Das würde bedeuten, der Landkreis würde rund 180 000 Impfdosen benötigen, um alle Einwohner zu impfen, vorausgesetzt, diese möchten dies auch. Wie viele Impfdosen sind bis dato eingetroffen? „Der Landkreis hat bisher etwa 8000 Impfdosen der Firma Biontech/Pfizer und 1000 Impfdosen von Astra Zeneca erhalten“, erklärt Claudia Hopf-Koßmann, Sprecherin der Kreisverwaltung. „Da pro Impfling jeweils zwei Impfdosen benötigt werden, können mit dieser Menge 4500 Personen gegen Covid-19 geimpft werden.“



Die Lieferung der Impfdosen würde wöchentlich erfolgen, erklärt sie weiterhin. Die Lieferung enthalte sowohl Impfdosen von Biontech/Pfizer als auch von Astra Zeneca.



Menge der Impfdosen und Reihenfolge wichtig

Doch nicht nur die Menge an Impfdosen ist wichtig, auch wer damit geimpft wird, denn gerade ältere Menschen haben ein erhörtes Risiko, einen schweren Krankheitsverlauf durchmachen zu müssen. „Die Impfungen finden entsprechend der Priorisierungen in der Impfverordnung statt. Im ersten Schritt wurden die Bewohner und das Personal der Pflegeeinrichtungen geimpft. Dieser Prozess wird Anfang März abgeschlossen sein, alle Impfwilligen aus diesem Bereich haben dann die erste und zweite Impfung erhalten“, gibt die Pressesprecherin an.Weitere Termine folgen„Außerdem wurden die ansässigen Kliniken wie die Helios Klinik in Burg, die Lungenklinik Lostau, das Fachkrankenhaus Jerichow und auch die Helios Fachklinik Vogelsang-Gommern mit Impfstoff versorgt. Der Rettungsdienst, die Dialysezentren und auch das Personal der ambulanten Pflegedienste haben bereits fast vollständig mindestens die erste Impfung bekommen. Doch nicht alle älteren Menschen leben in Pflegeeinrichtungen. Viele wohnen in ihrem eigenen Zuhause, und dennoch sind sie wegen ihres Alters in der Risikogruppe. Aber auch sie sollen bald eine Impfung erhalten, kündigt Claudia Hopf-Koßmann an. „Parallel läuft die Terminplanung für die über 80-jährigen, die zu Hause leben. Die Impftermine für diese Personengruppe starten in dieser Woche. Die Kreisverwaltung ist hier bestrebt unterschiedliche Varianten für die Durchführung der Impfungen zu organisieren. Neben dem stationären Impfzentrum in Burg und dezentralen Impfungen in den Gemeinden wird auch die Möglichkeit geprüft, ob eine Kooperation mit den Hausärzten umgesetzt werden kann.“



Denn außerhalb der Pflegeeinrichtungen sind derzeit im Jerichower Land noch nicht viele ältere Menschen geimpft, gibt die Pressesprecherin an. „Derzeit wurde, abgesehen von den Bewohnern der Pflegeeinrichtungen, nur ein kleiner Teil der über 80-Jährigen geimpft. Die Planungen zur Impfung dieser Personengruppe laufen aktuell.“



Leere Impfzentren

Da nun auch die Schüler wieder in den Präsenzunterricht starten und auch die Kindertagesstätten außerhalb des Notbetriebes geöffnet werden, sind die dort arbeitenden Personen in der Priorität weiter nach oben gerutscht. Bereits am Freitag hatten Kita-Erzieher und Grundschullehrer die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Als Ende Dezember die Impfzentren in Deutschland fertig gestellt waren, wuchs auch die Hoffnung, dass es dank dieser Zentren zügig mit dem Impfen voran gehen würde. Dem war allerdings oft nicht so. Viele Impfzentren eröffneten viel später, in anderen herrscht oft gähnende Leere.



Warum ist das so? Dies liegt laut der Pressesprecherin nicht an den Impfzentren an sich, sondern an der Menge der gelieferten Impfstoffes. „Die Anzahl der Impfungen ist abhängig von der Menge des zur Verfügung stehenden Impfstoffes. Sobald genügend Impfstoff geliefert wird, werden auch mehr Menschen im Impfzentrum Burg geimpft. Im regulären Betrieb können 150 Personen pro Stunde geimpft werden.“ Auch das Burger Impfzentrum ist bei weitem noch nicht ausgelastet. „Bisher ist das Impfzentrum nicht vollständig in Betrieb, sondern öffnet je nach vorhandenen Impfstoff-Kapazitäten ein bis zweimal wöchentlich“, so Claudia Hopf-Koßmann. Das Impfzentrum soll aber nicht die alleinige Anlaufstelle für die Vergabe des Impfstoffes bleiben. „Zur Impfung der über 80-Jährigen plant der Landkreis mit den Hausärzten zu kooperieren, um die Terminierung und Wegstrecken für die Bürger so einfach und kurz wie möglich zu halten.“



Unverständnis bei Impfreihenfolge

Unverständnis gibt es auch oft, wenn in Familien oder Partnerschaften nur eine Person geimpft wird, während die anderen Familienmitglieder oder auch Eheleute längere Zeit auf einen Termin warten müssen.



Der Landkreis versucht hier möglichst zeitnahe Impfungen anzubieten, allerdings sei dies dennoch nicht immer möglich.



„Bei der Terminierung und Einladung der Bürger sind wir selbstverständlich darauf bedacht, Eheleute beziehungsweise Lebenspartner gemeinsam zu impfen. Hierbei sind jedoch in jedem Fall die Prioritätsstufen einzuhalten.“