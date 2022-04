Reime gegen den Verkehrsfrust in Gommern

Günther Langowski (l.) und Eckhard Camin trafen sich in der Karither Straße, um sich über das Thema Verkehrsberuhigung in Gommern auszutauschen. Im Hintergrund öffnet sich gerade die Bahnschranke, die sich keine fünf Minuten wieder schließen wird. Der ständige Stau bedeutet Lärm und Abgase für die Anwohner.

Gommern - Was liegt einem begnadeten Büttenredner näher, als seine Gedanken in Reimform zu fassen? Als Eckhard Camin, Präsident des Gommeraner Carneval Clubs (GCC), sich zum Jahreswechsel an seinen Schreibtisch setzte, hatte er den Wunsch einiger Gommeraner im Ohr.