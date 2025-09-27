Die Deutsche Wirtschaft listet jährlich die Top-Unternehmer-Standorte deutschlandweit. Im Gegensatz zu sogar kleineren Bördedörfern ist eine Stadt gar nicht vertreten. Das sind dagegen die erfolgreichsten Orte im Landkreis.

Kleine Dörfer in der Börde überraschen mit großen Unternehmen - nur eine Stadt fehlt

Die Nähe zum Umspannwerk macht Wolmirstedt als Standort attraktiv.

Wolmirstedt - Längst hat sich die Börde als Wirtschaftsstandort etabliert – trotz der Intel-Absage. Zahlreiche große Unternehmen haben sich in Haldensleben, Oschersleben, Wanzleben und Co. niedergelassen und sogar kleine Dörfer sind überraschend vorn mit dabei.