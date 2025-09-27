Wirtschaft Fehlanzeige! Kleine Dörfer in der Börde überraschen mit großen Unternehmen - nur eine Stadt fehlt
Die Deutsche Wirtschaft listet jährlich die Top-Unternehmer-Standorte deutschlandweit. Im Gegensatz zu sogar kleineren Bördedörfern ist eine Stadt gar nicht vertreten. Das sind dagegen die erfolgreichsten Orte im Landkreis.
27.09.2025, 18:00
Wolmirstedt - Längst hat sich die Börde als Wirtschaftsstandort etabliert – trotz der Intel-Absage. Zahlreiche große Unternehmen haben sich in Haldensleben, Oschersleben, Wanzleben und Co. niedergelassen und sogar kleine Dörfer sind überraschend vorn mit dabei.