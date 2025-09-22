Einzelne Flaschen oder Trinkpacks aus großen Verpackungen herauslösen, ist für Rewe, Edeka und andere Supermärkte ein großes Ärgernis. Ein Markt sorgte nun mit einem Aushang im Internet für viel Aufregung. Was Rewe zu dieser Art der Kundenkommunikation sagt und wie andere Supermärkte im Jerichower Land reagieren.

Rewe greift durch: Drohen Kunden jetzt Strafen, wenn sie sich nicht an diese Regel halten?

Aufgerissene 6er-Packungen Bier sind kein seltenes Bild bei Rewe und anderen Supermärkten.

Burg. Jeder stand wohl schon einmal vor dem Supermarkt-Regal und dachte sich: So viel will ich davon gar nicht. Also wird der 6er-Pack Bier oder die große Capri-Sun-Verpackung aufgerissen und nur eine Flasche oder Trinkpack mitgenommen. Ein Rewe-Markt will nun dagegen vorgehen, denn: Das ist eigentlich nicht erlaubt.