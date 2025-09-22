Flaschen oder Trinkpacks aus Verpackungen herauslösen, ist für Rewe, Edeka und andere Supermärkte ein Ärgernis. Ein Markt sorgt nun im Internet für Aufregung. Was Rewe dazu sagt und wie andere Supermärkte im Jerichower Land reagieren.

Rewe greift durch: Drohen Kunden jetzt Strafen, wenn sie sich nicht an diese Regel halten?

Aufgerissene 6er-Packungen Bier sind kein seltenes Bild bei Rewe und anderen Supermärkten.

Burg. Jeder stand wohl schon einmal vor dem Supermarkt-Regal und dachte sich: So viel will ich davon gar nicht. Also wird der 6er-Pack Bier oder die große Capri-Sun-Verpackung aufgerissen und nur eine Flasche oder Trinkpack mitgenommen. Ein Rewe-Markt will nun dagegen vorgehen, denn: Das ist eigentlich nicht erlaubt. Es droht ab sofort sogar ein Hausverbot.