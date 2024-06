Hausmüll, Sperrmüll, Dreck und Unrat: Zwei große Müllberge sind in der Gemarkung Wahlitz in der Natur entsorgt worden. Bis zu 15.000 Euro Strafe sind möglich.

Wahlitz' Ortsbürgermeister Reinhard Dame bezeichnet das, was kürzlich in der Gemarkung Wahlitz neben die Wege gekippt wurde, als eine „riesige Sauerei“. Zwei große Ladungen Müll wurden illegal „entsorgt“.

Wahlitz - „Es ist wirklich unfassbar, einfach eine riesige Sauerei“, sagt Reinhard Dame. Der Ortsbürgermeister von Wahlitz hat so etwas in seinem Ort noch nicht erlebt. „So etwas gab es bisher in Wahlitz noch nicht“, sagt er. Zwei große Müllberge wurden Ende der vergangenen Woche in die Natur gekippt.