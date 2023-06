In einer ehemaligen Tischlerei in Möckerns Ortsteil Zeppernick gibt Restaurator Rüdiger Faust in die Jahre gekommenen Möbeln und Objekten ihren alten Zauber zurück.

Zeppernick - Ein erster Schritt in die Wirkungsstätte von Rüdiger Faust reicht, und schon umfängt den Besucher der Geruch von altem Holz und frischem Leinöl.

Es geht vorbei an Holzbearbeitungsmaschinen und Stapeln von Hölzern, die jeder Restaurator sammelt, um Fehlstellen in Möbeln ersetzen zu können: Eiche, Linde und Nussbaum, aber auch Flieder- und Weißdornholz hortet Rüdiger Faust, wohl wissend, dass er sie irgendwann einmal gebrauchen kann.

„Im Barock wurden teilweise ganz wilde einheimische, aber auch exotische Hölzer verwendet, auf die man gar nicht kommt. Einmal habe ich lange gerätselt und auch mit Fachliteratur und dem Mikroskop nichts herausbekommen“, erzählt der 41-Jährige. Ein daraufhin kontaktiertes Holzinstitut analysierte letztlich, dass es sich bei dem gesuchten Holz um Palme handelte. „Dann muss man schauen, welches Holz als Alternative geht. Am Ende hat Platane geholfen.“

Nicht jeder Kunde ist bereit, diesen Aufwand zu bezahlen. Es kommt auf den Auftraggeber an. „Ein Sammler, der ein wertvolles Objekt hat, will sein Stück natürlich möglichst authentisch restauriert haben.“

Seit 2014 steht die Werkstatt in Zeppernick

Auf einem alten Klavier liegen Seite an Seite eine Jesusfigur und eine Tigerente. Jesus – ein günstiger Flohmarktkauf – muss erst noch geheilt werden, die Tigerente hat einst der Vater für seinen Sohn Rüdiger gefertigt. „Der Holzwurm nagt schon in unserer Familie“, lacht Rüdiger Faust und zählt auf: „Mein Urgroßvater war Tischler, wie auch dessen Vater. Mein Vater hat als Kaufmann in einer Möbelfabrik gearbeitet.“ Heute ist Rüdiger Faust selbst staatlich geprüfter Restaurator und seit dem Jahr 2008 Jahren als solcher selbstständig tätig. In seiner Heimat Baden-Württemberg begann alles mit einem Praktikum 2002 und anschließendem Studium zum Restaurator an der Fachakademie in München. Der Liebe wegen zog es Rüdiger Faust 2014 nach Möckern. Es ist eher Zufall, dass Rüdiger Faust und seine Frau in Zeppernick ein Haus gefunden haben, das eine Tischlerei beherbergte. Sogar einige alte Maschinen befanden sich noch in dem Objekt.

Und Rüdiger Faust hat reichlich zu tun. Für die evangelische Landeskirche übernimmt er derzeit die Kunstguterfassung in den hiesigen Kirchen. Auch über die von ihm durchgeführte Restaurierung der Almosentruhe der Möckeraner Laurentiuskirche berichtete die Volksstimme.

Doch auch viele Privatkunde fragen das Wissen und Können von Rüdiger Faust ab. So wartet auf der Werkbank gerade eine in schwarzem Holz und Messing gefasste Tischuhr auf ihre Wiedergeburt. „Empire“, benennt Faust den Stil, er spricht das Wort französisch aus. Während Faust dem Holz und dem überpinselten Messing der Uhr zu neuem alten Glanz verhilft, wurde das Uhrwerk einem Uhrmacher übergeben.

„Es müssen gar keine wertvollen Stücke sein, die dennoch erhaltenswert sind. Oft ist es der ideelle Wert, der ein Stück erhaltenswert macht“, sagt Rüdiger Faust.

Derzeit steht ein ganzes Schlafzimmer in seiner Werkstatt in der Zeppernicker Ortsdurchfahrt. Aus den 1930er Jahren stammt es: ein Kleiderschrank, ein Doppelbett, zwei Nachtschränke. Robuster, als das meiste, was man heute kaufen kann, zeitloser sowieso. Zum Wegwerfen zu schade.

Fragen kostet nichts und oft ist es gar nicht so teuer

Manchmal geht es nur um die Reinigung von Objekten, mal müssen Fehlstellen behoben oder Macken aus dem Holz gezaubert werden. Selbst Hand anlegen sollte man bei solchen alten Möbeln besser nicht sofort. Etwa dann, wenn die Möbel nur furniert sind. Schnell ist die sensible Oberfläche unwiederbringbar zerstört, wenn man das Möbelstück abschleifen und neu lackieren oder streichen wollte. Im Normalfall gilt bei dem Restaurator aus Zeppernick: Fragen kostet nichts und oft ist es gar nicht so teuer.

Die Kundschaft kommt aus ganz Deutschland, die meisten aber aus Sachsen-Anhalt. „Ich habe Museen und Kirchen bedient, aber auch Hartz-4-Empfänger und Milliardäre“, sagt der Familienvater.