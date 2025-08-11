Seit Jahren schon warten die Einwohner auf ihren Fitnesspfad. Im nächsten Jahr will die Gemeinde Barleben den zweiten Bauabschnitt umsetzen. Die Mitglieder des Ortschaftsrates haben nun die Qual der Wahl.

Fitnessgeräte ganz ähnlich diesem auf dem Foto werden die Ladestraße in Meitzerndorf bereichern. Nun müssen die Mitglieder des Ortschaftsrates entscheiden, von welchem Hersteller die Geräte aufgebaut werden.

Meitzendorf - Der langersehnte Fitnesspfad in Meitzendorf soll im kommenden Jahr gebaut werden. Die Gemeinde in Kooperation mit seinen Vereinen und Bürgern plant das Vorhaben schon seit Jahren. Nun liegt den Meitzendorfer Kommunalpolitikern eine Beschlussvorlage vor, die nähere Details über die Gestaltung der Ladestraße verrät.