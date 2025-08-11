Pendler und Urlauber im Harz, die mit dem Zug reisen, stehen vor Herausforderungen: Auf der Bahnstrecke von Halberstadt über Wernigerode nach Goslar gibt es Fahrplanänderungen und Verspätungen, die nächste Vollsperrung folgt. Wie die Chancen stehen, dass FlixBus als Alternative im Fernverkehr wieder in der Region hält.

Bahnchaos im Harz: Dürfen geplagte Pendler auf Rückkehr von FlixBus nach Wernigerode hoffen?

Seit 2024 fährt der FlixBus nicht mehr in den Landkreis Harz.

Landkreis Harz. - Die Bahnstrecke zwischen Thale und Quedlinburg ist nach einer Sperrung für Bauarbeiten seit Kurzem wieder frei, doch auf der Route Halberstadt-Wernigerode-Goslar sorgen extrem geschädigte Schwellen weiter für Chaos. Einige Pendler und Urlauber im Harz sehnen sich nach dem FlixBus als Alternative etwa für Verbindungen nach Magdeburg und Berlin oder Niedersachsen zurück.