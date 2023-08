Große Kranausleger sind in Gerwisch weithin sichtbar. Sie sorgen für sauberes Wasser. Wie funktioniert das?

Rührer sorgt in Gerwisch für sauberes Wasser

Schon von weitem war der große Kranausleger zu sehen, der den Rührer am Faulbehälter nach seiner Revision wieder einsetzte.

Gerwisch - Weithin sichtbar war vor wenigen Tagen der große Kranausleger an den Fauleiertürmen des Klärwerks Gerwisch. Per Kran wurde der Rührer nach einer Revision wieder in den Faulbehälter eingesetzt. Der Rührer wird benötigt, um dem Faulschlamm umzuwälzen.

In Kürze wird die Aktion für den Rührer des zweiten Faulbehälters wiederholt, teilte Matthias Regner von den Städtischen Werken Magdeburg (SWM) auf Nachfrage der Volksstimme mit.

Türme wurden zu Wahrzeichen

In ihrer farblichen Gestaltung sind die Fauleiertürme des 1999 in Betrieb genommenen Klärwerks am Rande Gerwischs längst ein Wahrzeichen des Ortes geworden.

In den Faulbehältern wird der bei der Reinigung des Abwassers gebildete Schlamm abgefault und stabilisiert. Etwas mehr als drei Wochen verbleibt der Schlamm in den Behältern. Die entstehenden Gase werde in einem Blockheizkraftwerk genutzt. Das Klärwerk kann seinen Wärmebedarf komplett selbst abdecken, seinen Strombedarf immerhin zur Hälfte, wie auf der Internetseite der SWM nachzulesen ist.

Das Klärwerk reinigt die Abwässer der Stadt Magdeburg und umliegender Gemeinden. In Badewasserqualität verlässt das Wasser das Klärwerk wieder.