Sabotage in Burg: Unbekannte vergreifen sich an Baustelle und verlängern damit die Bauzeit

Burg. - Die Bauarbeiten in der Holzstraße/Kreisstraße 1183 in Burg (Jerichower Land) hinken dem Zeitplan hinterher. Der Grund hat es in sich: Hier gab es Manipulationen an der Baustelle.