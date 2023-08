Hitze und Trockenheit haben dem Burger Bürgerholz in den vergangenen Jahren arg zugesetzt. Vor allem die Kiefern sind Opfer des Klimawandels, weil die Schädlinge zur Höchstform auflaufen. Jetzt will die Stadt gegensteuern.

Schädlinge befallen Kiefern im Stadtwald: Wie Burg gegensteuern will

Burg - Der Anblick zwingt zum Grübeln: An den Rändern des rund 980 Hektar großen Stadtwaldes bei Burg fallen die kranken Kiefern mit den braunen Nadeln und rindenfreien Stämmen sofort ins Auge. Die Schädlinge sind schneller als die Forstwirtschaft , „obwohl wir mit einem heimischen Unternehmer schon relativ flexibel sind und befallene Bäume möglichst schnell fällen lassen“, sagt Revierförster Andreas Vogel vom Betreuungsforstamt Nedlitz.

Aber der Trockenstress hat solche massiven Folgen, dass an der Kiefer heute gleich verschiedene Bockkäferarten sowie Pilze wie Diplodia oder Wurzelschwamm auftreten. „Die Dynamik ist enorm und natürlich von den Temperaturen abhängig“, sagt Vogel. Zu schaffen machen ihm und der Stadt als Waldeigentümer vor allem Arten, mit denen vor fünf Jahren noch niemand rechnete. Beispielsweise der Zwölfzähnige Kiefernborkenkäfer. Sein Brutgebiet ist die dicke Borke am Stammfuß, wobei auch höhere Stubben angenommen werden. Und jetzt im August wird bereits die zweite Generation flügge. Drei Millimeter relativ große Einbohrlöcher mit Bohrmehl im unteren Drittel des Stammes weisen dabei auf den Zwölfzähnigen Kiefernborkenkäfer hin. Der Sechszähnige Kiefernborkenkäfer nistet sich hingegen im oberen Stammbereich ein und hinterlässt kleinere Bohrlöcher, so dass er schwieriger ausfindig zu machen ist. Kein Wunder, dass manche Streifen von Kiefernwälder keinen einladenden Eindruck machen und Spaziergänger verwundert sind über den Zustand des Waldes. „Das sind unterm Strich die Folgen des Klimawandels“, erläutert Vogel.

Kiefern-Monokulturen anfällig für Schädlinge

Wird damit auch das Ende der Kiefer eingeläutet? Sie werde in Form von Monokulturen keine Zukunft mehr haben, so Vogel.

Im Gegenteil: Dass sich die wohl bekannteste Baumart auch mit anderen Arten gut vertrage und sie allesamt gesund aufwachsen, zeigt ein anderer, etwas 2,6 Hektar großer Bestand im Innenbereich des Bürgerholzes. Sechs verschieden Baumarten wachsen hier, darunter Kiefer, Douglasie, Fichte, Lerche oder Bergahorn. Von Käferbefall keine Spur.

Mischwälder deutlich widerstandsfähiger

Allerdings: Solche Mischwald-Inseln mit unterschiedlichstem Wuchsverhalten der Bäume sind für die Holzernte alles andere als einfach, weil für den Einsatz von Maschinen nicht gerade effektiv. „Deshalb müssen wir künftig mehr denn je den Spagat zwischen ökologischem Nutzen und Einnahmen aus dem Stadtwald abwägen“, umreißt Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) ein wesentliches Ziel. „Für mich hat ein ausgewogenes Mischungsverhältnis mit zunehmendem Laubholzanteil ganz klar Vorrang.“ Wie dies gelingen soll, werde auch die so genannte Forsteinrichtung zeigen, die für den Burger Kommunalwald erstellt werden soll.

Zukunftsweisende Beispiele gesunder Bestände weise der Stadtwald an vielen Stellen auf. Eben dort, wo es eine Vielfalt an Baumarten gebe. Und dass sogar die Grautanne, der Weihnachtsbaum der Amerikaner, neben Eichen und Kiefern gedeihe, ist für Revierförster Vogel „ein gutes Zeichen“.

Bleibe noch der Wildverbiss, der laut Vogel und Harald Gräb, Mitarbeiter für Grünanlagen und Forsten in der Stadt, eingedämmt werden müsse. Ein klares Zeichen dafür sei die Tatsache, dass sogar die weniger schmeckenden Jungkiefern angefressen werden.

Wassermangel eines der größten Probleme

Wenngleich nichts darüber hinwegtäusche, dass der chronische Wassermangel eines der größten Probleme für den Burger Stadtwald sei und mittlerweile auch das Totalreservat des Naturschutzgebietes (NSG) erfasst habe. Das dortige Erlenbruchgebiet müsste normalerweise unter Wasser stehen und ist nur feucht. Die Hoffnung liegt nun auf ein altes Ringgrabensystem, das wiederbelebt werden soll.

Das umfangreiche Projekt wird als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme für den Ausbau des Elbe-Havel-Kanals vorbereitet, wie die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) des Bundes mitteilt. Aktuell laufen die erforderlichen Planungen, mit den Arbeiten soll 2024/2025 begonnen werden.

Ziel sei die „Optimierung der Wasserrückhaltung und Verbesserung des Grundwasserhaushaltes im Bürgerholz“. So soll der Wasserüberschuss vorhandener Gräben in den Ringgraben gelenkt und ein Stauregime entwickelt werden.