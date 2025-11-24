Nachmieter am Magdalenenplatz gesucht Kunden werden vom Bäcker-Aus überrascht: Edeka schließt Filiale von Schäfers in Innenstadt von Burg
Die Filiale von Schäfers Brot und Kuchen ist eine der wenigen Bäckereien in der Innenstadt von Burg. Nun kommt raus: Die Filiale steht vor dem Aus. Edeka äußert sich zu den Gründen.
Aktualisiert: 24.11.2025, 10:41
Burg - Die Innenstadt von Burg muss einen weiteren Weggang verkraften. Die Filiale von Schäfers Brot und Kuchen soll geschlossen werden. Der Zeitpunkt steht schon fest.