Kunden werden vom Bäcker-Aus überrascht: Edeka schließt Filiale von Schäfers in Innenstadt von Burg

Die Filiale von Schäfers Brot und Kuchen ist eine der wenigen Bäckereien in der Innenstadt von Burg. Nun kommt raus: Die Filiale steht vor dem Aus. Edeka äußert sich zu den Gründen.