  4. Schäfers-Schließung: Edeka macht Bäckereifiliale in Burg zu

Nachmieter am Magdalenenplatz gesucht Kunden werden vom Bäcker-Aus überrascht: Edeka schließt Filiale von Schäfers in Innenstadt von Burg

Die Filiale von Schäfers Brot und Kuchen ist eine der wenigen Bäckereien in der Innenstadt von Burg. Nun kommt raus: Die Filiale steht vor dem Aus. Edeka äußert sich zu den Gründen.

Von Marco Papritz Aktualisiert: 24.11.2025, 10:41
Blick auf die Filiale von Schäfers Brot und Kuchen am Magdalenenplatz in Burg. Der Bäcker steht vor dem Aus.
Blick auf die Filiale von Schäfers Brot und Kuchen am Magdalenenplatz in Burg. Der Bäcker steht vor dem Aus. Foto: Marco Papritz

Burg - Die Innenstadt von Burg muss einen weiteren Weggang verkraften. Die Filiale von Schäfers Brot und Kuchen soll geschlossen werden. Der Zeitpunkt steht schon fest.