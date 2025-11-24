Was verbindet die Altmark mit der EU? Junge SPD-Abgeordnete macht Europa-Politik für Tangermünder greifbarer
Landtags- und EU-Abgeordnete, Juliane Kleemann und Sabrina Repp, nehmen Besucher ihrer Veranstaltung in Tangermünde mit in die Welt der Europäischen Union.
Tangermünde. - Unter dem Motto „EU und du?!“ fand am Freitagabend in der Salzkirche von Tangermünde eine Diskussionsrunde statt. Eingeladen hatten dazu Sabrina Repp (SPD), Mitglied der Europäischen Union seit Juni 2024 die SPD Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, sowie Juliane Kleemann, Landesvorsitzende der SPD Sachsen-Anhalt seit 2020.✨