Landtags- und EU-Abgeordnete, Juliane Kleemann und Sabrina Repp, nehmen Besucher ihrer Veranstaltung in Tangermünde mit in die Welt der Europäischen Union.

Was verbindet die Altmark mit der EU?

Juliane Kleemann (von links), Sabrina Repp und Timm Haußen (SPD-Kandidat für den Wahlkreis Genthin für die Landtagswahl 2026).

Tangermünde. - Unter dem Motto „EU und du?!“ fand am Freitagabend in der Salzkirche von Tangermünde eine Diskussionsrunde statt. Eingeladen hatten dazu Sabrina Repp (SPD), Mitglied der Europäischen Union seit Juni 2024 die SPD Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, sowie Juliane Kleemann, Landesvorsitzende der SPD Sachsen-Anhalt seit 2020.✨