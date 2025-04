Altkleider-Container in Gerwisch quillen über und werden zu unansehnlichen Flecken im Ortsbild. Das ärgert viele. Aber woran liegt es und was kann dagegen unternommen werden?

Schandflecken in Gerwisch - wer kümmert sich?

Gleiches Bild am Gerwischer Gewerbegebiet. Der hier vermerkte Firmenkontakt ergibt leider keinen Kontakt.

Gerwisch - Pullover, Hemden oder auch Hosen - für alte gebrauchte Kleidung gibt es eine nachhaltige Lösung. Damit die Textilien wiederverwertet werden können, stehen in vielen Gemeinden Altkleider-Container, so auch in Gerwisch. Hier sorgen diese Container jedoch für Ärger.