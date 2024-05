Peter Schmehl ist seit dem Jahr 2004 die Schiedsperson in Gommern. Was er bei seinen Schlichtungen erlebt hat, geht teilweise bis ins Skurrile. Anfang Mai wurde er für fünf weitere Jahre im Amt vereidigt.

Gommern. - Die Äpfel vom Baum des angrenzenden Grundstücks fallen auf des Nachbars Boden, Laub weht im Herbst herüber. Die Hecke ist nicht ordentlich geschnitten und wuchert in unermessliche Höhen. Dem Komposthaufen von nebenan entfleucht ein fürchterlicher Gestank – all das kann nicht nur stören, sondern in einen waschechten Nachbarschaftsstreit ausarten. Streitigkeiten, die Peter Schmehl nur zu gut kennt. Er ist seit 20 Jahren die Schiedsperson in Gommern, hat so manchen Streit geschlichtet.