Gardelegen. - Das hat es ja in dieser Form schon lange nicht mehr gegeben: ein riesiger Müllhaufen, quasi mitten in der Stadt Gardelegen an einer Hauptverkehrsader nahe des Kreisverkehres an der Pfahlweide. Aufgetürmt liegen dort die Reste der jüngsten Sperrmüllaktion, zahlreiche Plastetüten, auch vergammelte Lebensmittel, Teppiche, Möbel, Taschen, Tüten und Papier, mittlerweile offenbar alles zigmal zerwühlt und auseinandergerissen. Und? Niemand zeigt sich zuständig. Niemand holt seinen Müll wieder ab, der bei der Sperrmüllaktion nicht mitgenommen worden war, weil in diesem Haufen offenbar alles entsorgt wurde, was im Hausstand weg musste. Und da liegt er nun, der Müll.

