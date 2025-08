Gemeinschaft der Modellsegler Sachsen-Anhalt sticht am 9. August in Burg zum letzten Mal in See.

Schiffsmodelle auf dem Flickschuteich in Burg am 9. August

Burg - Am Sonnabend, den 9. August, heißt es im Flickschupark wieder: Leinen los! Von 10 bis 16 Uhr treffen sich die Schiffsmodellbauer der Modellseglergemeinschaft von Sachsen Anhalt erneut, um mit ihren selbstgebauten und funkferngesteuerten Schiffsmodellen in See zu stechen.

Zwölf der 20 Mitglieder sind dabei. Dazu sind nicht nur Zuschauer, sondern auch andere Modellbauer gern gesehen, wie Eberhard Nitschke versichert. Besonders Modellbaunachwuchs ist erwünscht.

Der Termin am 9. August ist bereits der zweite und letzte in diesem Jahr, der an eine große Schiffsmodellbautradition der 1950er und 60er Jahre in Burg anknüpft.

Die Modellseglergemeinschaft plant auch zukünftig zwei Treffen pro Jahr im Flickschupark (2026 voraussichtlich im Mai und Juli). Wer in diesem Jahr noch nicht genug hat, kann noch am 31. Oktober auf dem Gommeraner Kulk beim Absegeln dabei sein.