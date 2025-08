Um im Bereich Kakerbeck/Neuendorf einen Windpark repowern zu können, sollen noch 2025 in Brüchau Baustraßen hergerichtet werden. Aber um welchen Preis?

Brüchau - Noch in diesem Jahr – die Genehmigungen liegen vor – soll laut Investor damit begonnen werden, in Brüchau Baustraßen für die Erneuerung des Windparks Kakerbeck/Neuendorf herzurichten. Dafür sollen laut aktueller Planung auch rund zwei Dutzend Bäume an verschiedenen Standorten gefällt werden. Doch mindestens einem Mann gefällt das ganz und gar nicht.