Im Rahmen einer Projektwoche besuchte die Kita in Kade ihre Patenschildkröte im Tierpark Zabakuck. Später wurden sie von einem flinken Besucher überrascht.

In der Kita "Schlumpfenland" in Kade krabbelte eine Griechische Landschildkröte über die Wiese.

Kade - Die Kinder der Kita „Schlumpfenland“ in Kade sind auf die Schildkröte gekommen: Freilich im positiven Sinn. Leben, Vorkommen, Ernährung des Panzertiers waren die großen Themen einer Projektwoche, mit denen Kita-Kinder auf ganz unterschiedliche Weise vertraut gemacht wurden.

Dass die Wahl ausgerechnet auf das eher untypische Haustier als Projekthema gefallen ist, lag mit einer Patenschaft der Kita über eine Schmuckschildkröte im Tierpark Zabakuck nahe. Ihrer Patenschildkröte statteten die Schlümpfe so auch einen Besuch in Zababuck ab. Dass am Donnerstag dann eine wieselflinke Griechische Landschildkröte über den Rasen des Kita-Spielplatzes krabbelte, sorgte unter den Steppkes dann erneut für mächtiges Staunen.

Dabei kam ihr Besuch eher zufällig zustande, als sich bei der Vorbereitung der Projektwoche herausstellte, dass auch in Kade, bei der Familie Drewes/Reiß eine Landschildkröte zuhause ist. Natürlich sei sie gern der Bitte nachgekommen, mit der Familien-Schildkröte der Kita einen Besuch abzustatten, sagte Svenja Drewes (Foto), als sie das kleine Panzertier, dicht umringt von den Kindern, auf den Rasen setzte.