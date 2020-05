Möckerns Stadtchef Frank von Holly hat eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise ausgesetzt, die beim Finden von Sprayern helfen sollen.

Möckern l Anlass der Aktion war die jüngste Verschmutzung im Schlosspark von Möckern – vermutlich durch eine größere Gruppe Jugendlicher – am zurückliegenden Wochenende (Volksstimme berichtete). Möckerns Stadtchef Frank von Holly (CDU) zeigte sich enttäuscht angesichts der Vermüllung im Bereich der Teehaus-Brücke. Besonders verärgert war von Holly allerdings wegen der festgestellten Graffito an den historischen Mauern im Schlosspark. „Diese Schmierereien sind nur schwer wieder zu entfernen. Außerdem ist eine Reinigung der Mauersteine nicht billig.“

Der Möckeraner Stadtoberste ist stolz, dass in der Einheitsgemeinde solche Schmierereien in nur geringem Umfang vorzufinden sind. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, bittet Frank von Holly alle Bürger, solche Schmierereien schnellstmöglichst der Stadtverwaltung zu melden, damit die Farbattacken schnellstens wieder entfernt werden können.

Hilfe beim Entfernen wird gesucht

Wer darüber hinaus Hinweise auf die Verursacher geben kann, soll eine Belohnung in Höhe von 500 Euro erhalten.

Des Weiteren erklärt der Stadtbürgermeister: „Sollte es Bürger geben, die sich bereit erklären, die Schmierereien selbst schnell wieder zu entfernen, dann stellt die Stadtverwaltung entsprechende Materialien wie Farbe zur Verfügung.“ Frank von Holly nennt ein Beispiel aus Theeßen, wo ein Bürger wiederholt Schmierereien an einem neuralgischen Punkt übermalert hat.

Trafohäuschen in Möckern bald legal besprüht

Seit einigen Jahren schon gibt es ein Projekt des Stromanbieters Avacon, mit dem gegen Grafitti an Stromkästen vorgegangen werden soll. Das Unternehmen hat mit Kooperationspartnern aus der legalen Graffiti-Szene im Netzgebiet schon mehrere hundert solcher Trafo-Gestaltungen realisiert. Dabei können die Ortschaften typische Motive vorgeben. Die Idee dahinter: Die kunstvoll aufgewerteten Trafohäuser werden erfahrungsgemäß wesentlich seltener Opfer illegaler Schmierereien, weil die Arbeit der Profis in der Szene anerkannt und respektiert wird.

Den Anfang machte in Möckern vor Jahren die Gestaltung des Trafo-Türmchens an der Kreuzung von Dasselaner Straße und Lochower Weg. Hier grüßt eine Comic-Figur die vorbeifahrenden Autofahrer. Später folgten bunt gestaltete Trafo-Häuser in den Ortschaften, so etwa in Krüssau, Hohenziatz oder Loburg.

Auch ein Trafo-Kasten in der Loburger Straße in Möckern soll demnächst mit Graffitikunst aufgewertet werden. Dabei sollen Motive aus dem Möckeraner Schlosspark aufgesprayt werden.

Lob an Bauhof für schnelles Handeln

Und damit schließt sich der Kreis wieder: Stadtbürgermeister Frank von Holly lobt die Mitarbeiter des Möckeraner Bauhofes, die schon am Tag nach der jüngsten Müll-Randale wieder für Ordnung im Schlosspark gesorgt hatten: „Der Bauhof sorgt dafür, dass der Möckeraner Schlosspark meistens in einem ordentlichen Zustand ist. Und das auch in einer Zeit, in der die Mitglieder des ebenfalls sehr rührigen Schlosspark-Fördervereines nicht so umfassend tätig sein können“, so Frank von Holly. Er ermuntert die Möckeraner, den Schlosspark öfter als Ort der Erholung zu nutzen.