Schnee und Eis bringt nicht nur Rodelspaß, sondern auch Pflichten. Wer wann und wie die Gehwege räumen muss in Gommern und wie man mit Glätte und Eiszapfen umzugehen hat.

Wer wann und wie Schneefegen muss, ist in Gommern klar geregelt. Dabei gilt es einiges zu beachten.

Gommern - Der Winter hat Gommern fest im Griff: Schnee und Eis sorgen nicht nur für eine schöne Kulisse, sondern bringen auch klare Pflichten für Grundstückseigentümer und Hausbesitzer mit sich. Geregelt sind diese in der Straßenreinigungssatzung sowie in der Gefahrenabwehrsatzung der Stadt Gommern. Ein Überblick, worauf jetzt zu achten ist.