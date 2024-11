„Wir sind dabei“: Diese kleinen Schildchen sieht man seit Mitte September mit wachsender Anzahl an vielen Grundstücken im südlichen Gommern. Der Grund: Die Deutsche Glasfaser war in der Vermarktungsphase für Glasfaseranschlüsse. Nun die gute Nachricht: Die erforderliche Anschlussquote von 33 Prozent der anschlussfähigen Haushalte südlich der Ehle in Gommern ist erreicht.

Foto: Schäfer