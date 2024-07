Bei der letzten Theateraufführung des „Bühnchens“ in diesem Jahr stürzt ein Ensemble-Mitglied und muss ins Krankenhaus. Nächste Hiobsbotschaft: Nächstes Jahr kein Strück.

Letzte Aufführung des Laien-Theaters „Bühnchen“ in Dornburg

Dornburg - „Meinem Mann geht es gut, er hatte einen Schutzengel“, sagt Margrit Gwosdz spürbar erleichtert. Am Abend zuvor war es zu einer großen Schrecksekunde vor dem Dornburger Schloss gekommen. Die Theatergruppe „Das Bühnchen“ hatte seine letzte Vorstellung des Jahres. Bis zur Pause lief alles in gewohnt amüsanten Bahnen. Das Stück „Schreie in der Nacht - Mord auf Schloss Felsenstein“ und das hervorragende Schauspiel der Darsteller sorgten für große Begeisterung beim Publikum.