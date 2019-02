Die Abrissarbeiten der alten Schuhfabrik in Gommern schreiten voran.

Gommern l Wie auf dem Luftbild gut zu erkennen ist, schreitet der Abriss der Schuhfabrik in der Walther-Rathenau-Straße zusehends voran. Vor allem Anwohner der Straße als auch Gäste der Wasserburg dürften sich über ein Ende der Vollsperrung freuen, da diese nun schon seit Anfang Dezember besteht und für erhebliche Einschränkungen sorgt. Ursprünglich sollte der Abriss der Fabrik schon im Dezember 2018 starten und vor Weihnachten beendet sein. Letztlich begannen die Arbeiten erst in der zweiten Januarwoche mit dem Ziel, am 4. Februar fertig zu sein. Auch dieser Termin konnte nicht eingehalten werden.

Neuer Blick

„Wir hoffen nun, dass der Abtransport des Bauschutts innerhalb der nächsten ein bis zwei Wochen erledigt ist und die Straße wieder frei gegeben werden kann“, zeigt sich Gommerns Bürgermeister Jens Hünerbein (parteilos) zuversichtlich.

Wenn es soweit ist, bietet sich ein ganz neuer Blick von der Rathenau-Straße bis hin zu den Wäldern hinter dem Königlichen Weg und vis-à-vis auf Gommern.