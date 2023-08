In den Klassenstufen 1 bis 12 werden im neuen Schuljahr über 8000 Kinder und Jugendliche die Schulen besuchen.

Burg - Am 17. August 2023 enden mit dem ersten Klingelzeichen in den Schulen im Jerichower Land die Sommerferien. Über 8.000 Kinder und Jugendliche besuchen im Schuljahr 2023/24 die über 30 Schuleinrichtungen im Landkreis. Einige wichtige Punkte sollen Schüler und Eltern den Einstieg in das Schulleben erleichtern. Es gibt Einschränkungen.

Der Schülerverkehr mit der NJL

Das Wichtigste vorneweg: Die Sanierung der Bundesstraße (B) 1 zwischen Hohenseeden und Parchen, die seit Monaten mit einer Umleitung einhergeht, wird planmäßig abgeschlossen. Wie vom Ministerium für Infrastruktur und Digitales auf Nachfrage zu erfahren war, soll die Vollsperrung am 16. August 2023 im Laufe des späten Nachmittags aufgehoben werden. Aber: Laut Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land (NJL) werden weiter viele Baustellen mit Vollsperrungen im Jerichower Land den Fahrplan im Linien- und somit auch den integrierten Schülerverkehr beeinflussen.

Etwa 5.000 Schüler nutzen die Buslinien der Nahverkehrsgesellschaft Jerichower Land auf ihrem Schulweg. Foto: Marco Papritz

Über die Hälfte der Linien würden zum Schulstart weiter mit Umleitungsfahrplänen rollen: 702, 705, 706, 708, 710, 715, 720, 740, 743, 744, 745 und 746. Grund dafür sind Bauarbeiten in Königsborn, Hohenseeden/Parchen und Ferchland/Klietznick. Ab 21. August 2023 läuft es bei den Linien 740 und 745 wieder planmäßig. „Außerdem bedienen wir auf der Linie 712 eine neue Haltestelle im Gewerbegebiet Stegelitz“, so Daniela Kramper.

Anträge für den Schülerverkehr

Zum Start ins neue Schuljahr erinnert die NJL Schüler und Familien daran, Anträge auf Schülerbeförderung zu stellen. Das Antragsverfahren läuft ausschließlich über den digitalen Weg über die Internetseite der NJL. Nachfragen sind unter Telefon 03921/935 90 sowie per E-Mail an sv-antrag@njl-burg.de möglich.

Die Schülerzahlen im Jerichower Land

Im neuen Schuljahr werden 8.300 Kinder und Jugendliche in den Klassenstufen 1 bis 12 in den Einrichtungen im Landkreis beschult. Darunter sind 3.310 Grundschüler. Die Erstklässler haben noch zwei Tage „schulfrei“ – ihre feierliche Einschulung erfolgt am Sonnabend.

Etwa 850 Jungen und Mädchen werden in diesem Jahr im Landkreis als Abc-Schützen begrüßt, wie die Kreisverwaltung auf Nachfrage informiert. Darunter sind auch 40 Kinder aus der Ukraine. Im Vorjahr, im ersten Jahr des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine, waren es 39. Insgesamt 240 Schüler aus der Ukraine besuchen im neuen Schuljahr die Schulen im Jerichower Land.

Schülerlotsen im Einsatz

Um die Sicherheit für Schüler zu erhöhen, werden punktuell im Jerichower Land Schülerlotsen eingesetzt. Auf Antrag der Stadtverwaltung werden in Burg ab heute im Bereich Fruchtstraße, Zerbster Straße sowie Burg-Süd und Blumenthaler Straße über die Qualifizierungs- und Strukturförderungsgesellschaft mbH Genthin – kurz QSG – vier Schülerlotsen tätig sein.

Das sagt die Verkehrswacht zum Thema „Sicherheit“ und „Elterntaxis“

Mit dem Start ins neue Schuljahr steigt das Verkehrsaufkommen auf den Straßen erfahrungsgemäß deutlich an. Autofahrer werden von der Verkehrswacht Jerichower Land aufgerufen, mit Blick auf die Grundschüler besonders aufmerksam zu sein. Aufgrund des unsicheren Verhaltens und der geringen Körpergröße der Kinder können gefährliche Situationen entstehen, erklärt Stephan Besthorn. Zudem sollen sich Eltern hinterfragen, „ob der Schulweg unbedingt mit dem Auto zurückgelegt werden muss, ob ,Elterntaxis’ buchstäblich bis ins Klassenzimmer fahren müssen“.

Und noch ein Tipp: Wird für die morgendliche Routine mehr Zeit eingeplant, können hektische Situationen, die unter Zeitdruck entstehen, vermieden werden.

Wann sind Ferien?

Klar, das Schuljahr ist noch nicht gestartet. Dennoch treibt viele die Frage nach den nächsten Ferien um. In 60 Tagen beginnen mit den Herbstferien die ersten Ferien in Sachsen-Anhalt. Vom 16. bis 30. Oktober ist schulfrei. Die Sommerferien im nächsten Jahr beginnen übrigens ungewöhnlich früh – das Schuljahr endet am 23. Juni 2024.