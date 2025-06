Wegen Straßenarbeiten ist die Magdeburger Straße in Haldensleben gesperrt. Wie lange die Straße voraussichtlich dicht bleibt.

Kein Durchkommen: Magdeburger Straße in Haldensleben gesperrt

Haldensleben/TF - Wer als Autofahrer über die Magdeburger Straße in Richtung Innenstadt will, kommt zurzeit nicht weit. Ein kurzes Stück hinter der Friedrich-Schmelzer-Straße ist der Weg seit Montag, 30. Juni, durch eine Absperrung blockiert und die Straße wird zur Sackgasse.

Umleitung für Autofahrer ist ausgeschildert

Grund für die Sperrung sind Straßenbauarbeiten auf Höhe des Friedhofes, im Einmündungsbereich Magdeburger Straße und Althaldensleber Straße. Bei den Straßenarbeiten werden diverse Schadstellen auf der Fahrbahn entfernt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Für die Dauer der Bauarbeiten bleibt die Magdeburgerstraße demnach voll gesperrt. Für den Autoverkehr ist eine Umleitung ausgeschildert.

Althaldensleber Straße wird zur Einbahnstraße

Auch in der Althaldensleber Straße gibt es Einschränkungen für den Straßenverkehr. Die Straße ist für die Dauer der Bauarbeiten nur einseitig befahrbar und wird von der Magdeburger Straße in Richtung Gerikestraße zur Einbahnstraße. Die Sperrung der Magdeburger Straße soll voraussichtlich am Freitag aufgehoben werden.