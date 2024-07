Burg. - Kaum eine Tradition geht in Burg so weit zurück wie die der Schützen. Alten Aufzeichnungen zufolge sollen erste Wettkämpfe schon 1387 stattgefunden haben. Was über Jahrhunderte überwiegend zum Stadtgeschehen mit großen Festen gehörte, hängt heute immer mehr am seidenen Faden. Und das, obwohl die Burger Schützengilde mit ihren mehr als 60 Mitgliedern gut aufgestellt „und eine feste Gemeinschaft ist“, sagt der Vorsitzende Felix Willy.

