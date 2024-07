In den vergangenen Tagen wurde auf der Schweinebrücke gearbeitet. Das sorgte für Einschränkungen bei Autofahrern.

Biederitz - Etwas länger dauerte es in den vergangenen Tagen, um über die Schweinebrücke bei Biederitz zu kommen. Hier gab es eine halbseitige Sperrung. Nach Auskunft aus der Gemeindeverwaltung in Biederitz sei die Einschränkung notwendig gewesen, da es Arbeiten am Geländer der Brücke gegeben hat.