War Irrfahrt des Schwerlast-Transporters in Möckern vermeidbar? Das sagt die Polizei

68-Tonnen-Koloss in Magdeburg angekommen

Möckern/Magdeburg - Die Diskussion um den Schwerlasttransporter, der am Dienstag in Möckern festhing und den Verkehr lahmlegte, reißt nicht ab. In der Nacht zum Dienstag steckte der 68 Tonnen schwere Koloss, beladen mit einem Brückenteil, auf der innerörtlichen Bundesstraße 246 fest und verursachte mit Unterstützung der Behörden eine ganztägige Umleitung.