Die 10. Klasse der Sekundarschule in Gommern feiert ihren letzten Schultag. Egal ob Lehrer oder Schüler. Den Abschlussklässlern kam niemand davon.

Gommern - 50 Schülerinnen und Schüler haben gestern Gommerns Sekundarschule „Fritz Heicke“ in ein Tollhaus verwandelt. Es war ihr letzter Schultag – kein Wunder also, dass sie diesen ganz besonderen Tag dafür nutzen, so richtig Gas zu geben und ihre Späßchen mit den jüngeren Schülern und auch den Lehrern zu treiben. Schon tags zuvor hatten sie die Schule völlig abstrus dekoriert – Plakate, Banner, Papier und Bänder auf allen Gängen und Fluren.

Und die Abschlussklassen verhalfen auch einer fast vergessenen Schultradition wieder zu neuem Leben: Dem Sport-Aktiv-Tag, der seit Corona nicht mehr durchgeführt wurde. Die Zehntklässler gestalteten einen Wettkampf mit 16 witzigen Stationen für alle 365 Schülerinnen und Schüler der Schule. Um 11 Uhr startete dann das große Abschlussprogramm. Zu sehen gab es Sketche, Lehrer wurden zu einem Quiz gebeten, bei dem sie ihr Wissen über die Jahrgangsstufe beweisen mussten, und natürlich gab es auch eine große Tanz-Choreografie.