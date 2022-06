Service-Punkt von Volksstimme und Biberpost zählt ab heute zu den Angeboten in Gommern

Der Service-Punkt von Volksstimme und Biber-Post ist ab heute neu in der Stadtinformation des Stadtfördervereins „Wir für Gommern“ untergebracht. Die Öffnungszeiten wurden dafür deutlich ausgeweitet.

Gommern - Von den Dienstleistungen der Biberpost bis zum Ticketverkauf: Als Service-Punkt von Volksstimme und Biber-Post öffnet ab heute die Stadtinformation in Gommern. Weiterhin bleibt die Stadtinfo der Anlaufpunkt für Touristen, um sich über Gommern und Umgebung zu informieren.

Zwei neue Mitarbeiterinnen

Mit Ramona Ballerstedt und Carola Lindner hat der Stadtförderverein „Wir für Gommern“ zwei neue Mitarbeiterinnen für die Stadtinformation eingestellt. Auf der Mitgliederversammlung im Dezember vorigen Jahres hatten die Mitglieder der zusätzlichen Ausrichtung der Stadtinfo ihre Zustimmung gegeben, berichtete Vereinsvorsitzender Konrad Zahn.

Vor den Einschränkungen der Pandemie hatten jährlich 1500 bis 3000 Besucher die Stadtinformation genutzt. Besonders in den Sommermonaten, wenn Touristen sich über Sehenswürdigkeiten informieren oder ein Souvenir der Einheitsgemeinde mitnehmen möchten, war die Frequenz in der Stadtinfo hoch.

Einschränkungen durch Pandemie

Zusätzlich zu den Einschränkungen der Pandemie kam für die Stadtinformation die Erkrankung der Mitarbeiterin hinzu. Für sie war Yvonne Baumbach kurzfristig eingesprungen, damit wenigstens die wichtigsten Dienstleistungen angeboten werden konnten. Der Vorstand sei Yvonne Baumbach sehr dankbar, dass sie das möglich gemacht habe, hob Konrad Zahn hervor.

In den vergangenen zwei Wochen durchliefen Carola Lindner und Ramona Ballerstedt eine Einarbeitung bei Volksstimme und Biberpost. Damit sind sie fit, ab heute Abonnements abzuschließen, private Kleinanzeigen anzunehmen, bei Reklamationen weiterzuhelfen oder deutschlandweit Tickets zu verkaufen. Eintrittskarten für Fußballspiele gehörten derzeit nicht dazu, informierten die neuen Mitarbeiterinnen. Das hänge mit der Pandemie und den begrenzt zur Verfügung stehenden Eintrittskarten zusammen.

Auch wer eine Volksstimme-Reise buchen möchte, kann sich an Ramona Ballerstedt und Carola Lindner wenden. Sie leiten die entsprechenden Daten weiter. Der Kunde erhält seine Buchungsbestätigung dann per E-Mail oder per Post, wie es gewünscht werde, zugesandt.

Auch Pakete können verschickt werden

Im Laufe dieser Woche werden zudem Biber-Briefmarken zu erhalten sein. Der markante blaue Briefkasten wird in Kürze ebenfalls an der Stadtinformation installiert. „Bis dahin können die Briefe bei uns in der Stadtinfo abgegeben werden“, sagte Carola Lindner. Auch der Paket-Service werde angeboten.

Geöffnet ist vorerst montags, mittwochs und donnerstags von 8.30 bis 16 Uhr, dienstags von 8.30 bis 17 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 14 Uhr. Wenn sich herausstellt, dass längere Öffnungszeiten notwendig sind, sollen diese entsprechend angepasst werden.

Neben ihrer Zuständigkeit für alle Belange des Service-Punktes von Volksstimme und Biberpost kümmern sich die Mitarbeiterinnen der Stadtinformation um die Organisation der Veranstaltungen des Stadtfördervereins. „Wir hoffen auf eine Rückkehr zur Normalität in diesem Jahr“, sagte Konrad Zahn. Vom Unternehmerstammtisch am heutigen Abend über das Stadtfest im Juni, die Radwanderungen mit Wegewart Steffen Grafe, Rock am Rathaus und Jurkenmarkt soll das bewährte Veranstaltungsprogramm wieder aufgelegt werden.

Zu den erfolgreichsten Produkten der Stadtinformation zählt seit Jahren der Einheiz-Gutschein, der in zahlreichen Geschäften der Einheitsgemeinde eingelöst werden kann. „Der Gutschein wird sehr gerne als Geschenk genutzt“, sagte Konrad Zahn. Rund 40.000 Euro Umsatz seien auf diese Weise bei den Händlern schon erlöst worden. Es sei möglich, die Geschenksumme in mehrere kleine Gutscheine zu splitten, die der Empfänger dann bei unterschiedlichen Händlern seiner Wahl einlösen könne.