Gleich drei runde Geburtstage hat die Familie te Vehne gefeiert, insgesamt 200 Jahre alt sind die Geburtstagskinder geworden. Und zu diesem besonderen Anlass haben sie an die Gäste einen besonderen Geburtstagswunsch gerichtet.

Burg. - Wenn jemand 60 Jahre alt wird, ist das etwas Besonderes. Wenn zwei in einer Familie 60. Geburtstag feiern, erst recht. Wenn noch ein weiteres Geburtstagskind 80 Jahre alt wird, ist das ein ganz großes Ereignis. Zum „200. Geburtstag“ wünschte sich Familie te Vehne in Burg allerdings keine Geschenke, sondern Spenden fürs Tierheim.

Bereits seit 1938 gibt es Burg-Tourist, mittlerweile wird der Spezialist rund ums Thema Reisen in vierter Generation von Jörg te Vehne geführt. Er feierte seinen 60. Geburtstag zusammen mit seiner Frau Susann, Teamleiterin im Reisebüro, die ebenfalls 60 Jahre alt wurde. Und Seniorchefin Gabriele te Vehne feierte ihren 80. Geburtstag. „Wir haben mit 70 Gästen gefeiert, die alle sehr großzügig waren“, sagt der Geschäftsführer im Gespräch mit der Volksstimme.

Familie besteht aus großen Tierliebhabern

Denn zum Geburtstag wurden Spenden und nicht Geschenke gesammelt. 1.000 Euro sind zusammengekommen und die hat die Familie nun Astrid Finger vom Tierheim Schartau übergeben. „Wir sind ganz große Tierliebhaber“, sagt Jörg te Vehne. Und das Tierheim könne ja immer sehr gut Geld gebrauchen.