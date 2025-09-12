Wie der Geschäftsführer mitteilt gibt es beim Verkehrsunternehmen des Altmarkkreises (PVGS) ein Sicherheitsproblem.

Salzwedel/vs - Bislang Unbekannte sind am 11. September von außen in das Firmennetzwerk des Bunsunternehmens Personenverkehrsgesellschaft Salzwedel (PVGS) eingedrungen.

Wie das Unternehmen auf seiner Homepage mitteilt hätten interne Sicherheitsmechanismen den unathorisierten Zugriff aufgedeckt. Der Vorfall werde bei der PVGS sehr ernst genommen. Maßnahmen zur Eindämmung und Untersuchung seien umgehend eingeleitet worden.

Datenschutzbehörden informiert

Wie das Verkehrsunternehmen mitteilt hat es unverzüglich die zuständigen Datenschutzbehörden informiert, alle betroffenen Systeme isoliert und abgesichert sowie die präventiven Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Betroffene Kunden und Partner würden über den Vorfall informiert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gebe es keine Hinweise auf einen Missbrauch der betroffenen Daten. Welche Art von Daten das sind, war bis Redaktionsschluss noch nicht bekannt.